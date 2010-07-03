Июльская жара вернется в столицу в понедельник

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Характерная для июля жаркая погода с температурой воздуха выше плюс 25 градусов, которая наблюдалась в начале июня, вернется в Москву с 17 июня, передает ТАСС.

"Мы сейчас вернулись в настоящее, свежее, московское лето. Ночные температуры составляют около 10 градусов, днем – 20-22. 14 июня потеплеет до 24-26 градусов, но со второй половины дня начнутся кратковременные и умеренные дожди. 15 июня будет всего 20-22, 16 июня – 22-24 градуса," – рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С понедельника в столицу снова вернется июльская погода: будет около 25 градусов и выше. Согласно прогнозам Гидрометцентра, 18 июня температура в Москве может подняться до 28 градусов, 19 июня – до 30 градусов.

Ранее сообщалось, что на 14 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.