Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице на 14 июня из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в материале.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о грядущем похолодании. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров опустятся до 21–23 градусов в четверг, 13 июня. В пятницу и субботу погода существенно не поменяется, в городе будет около +20...+25 градусов.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что 30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

