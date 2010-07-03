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12:35

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице на 14 июня

общество погода

12:35

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице на 14 июня из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в материале.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о грядущем похолодании. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров опустятся до 21–23 градусов в четверг, 13 июня. В пятницу и субботу погода существенно не поменяется, в городе будет около +20...+25 градусов.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что 30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

В Москву пришла прохлада

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