В четверг днем в Москве существенно похолодает

Сухая и прохладная погода ожидается в Москве в четверг, 13 июня, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра РФ.
В Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит до 22 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 мм ртутного столба.
Гидрометцентр сохраняет и на четверг объявленный на 12 июня оранжевый уровень погодной опасности в связи с высокой вероятностью пожаров.
Ночью характер погоды не поменяется. В Москве температура опустится до 9-11 градусов, в центре города до 13-15 градусов. По области ожидается 6-11 градусов. Местами может похолодать до 1 градуса. Ветер поменяется на южный.
Ранее в центре погоды "Фобос" также сообщили, что в Москву придет прохлада. Температура воздуха с 13 на 14 июня опустится до одного градуса.
Портал "Метеоновости" подтвердил, что жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.
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