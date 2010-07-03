В четверг днем в Москве существенно похолодает

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Сухая и прохладная погода ожидается в Москве в четверг, 13 июня, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит до 22 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 мм ртутного столба.

Гидрометцентр сохраняет и на четверг объявленный на 12 июня оранжевый уровень погодной опасности в связи с высокой вероятностью пожаров.

Ночью характер погоды не поменяется. В Москве температура опустится до 9-11 градусов, в центре города до 13-15 градусов. По области ожидается 6-11 градусов. Местами может похолодать до 1 градуса. Ветер поменяется на южный.

Ранее в центре погоды "Фобос" также сообщили, что в Москву придет прохлада. Температура воздуха с 13 на 14 июня опустится до одного градуса.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

