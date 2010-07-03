В ночь на 14 июня температура в Москве опустится до +1 градуса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве температура воздуха с 13 на 14 июня опустится до +1 градуса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Отмечается, что утром 13 июня в городе температура воздуха прогреется лишь до +10..+12 градусов, днем столбики термометров дойдут до +22 градусов. В ночь с четверга на пятницу в столице будет около +10 градусов, в Подмосковье – +5..+10 градусов, а местами температура опустится до +1 градуса. При этом днем в городе будет по-прежнему тепло – +25..+27 градусов.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

На 13 июня Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе.

