Синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе на четверг, 13 июня. Поводом послужила высокая пожароопасность.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

В МЧС предупредили москвичей о 30-градусной жаре 12 июня. Спасатели призывают не оставлять детей у воды без присмотра. Горожанам напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров.

Метро подготовилось к жаркой погоде. Специалисты регулярно очищают вентиляционную систему. Для проветривания подземки специалисты сняли вестибюльные двери со входов и выходов.

В более чем 2,5 тысячи вагонов есть кондиционеры. Там, где их нет, воздух в салон проходит естественным путем через воздухозаборные устройства на крыше вагона. Уборка и дезинфекция салонов осуществляются при каждом заезде поезда в депо. В подземке также начали раздавать воду.

На особый режим переключились коммунальные службы. Дороги стараются поливать каждые два часа, чтобы охладить поверхность. В центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.