Синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе на четверг, 13 июня. Поводом послужила высокая пожароопасность.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.
В МЧС предупредили москвичей о 30-градусной жаре 12 июня. Спасатели призывают не оставлять детей у воды без присмотра. Горожанам напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров.
Метро подготовилось к жаркой погоде. Специалисты регулярно очищают вентиляционную систему. Для проветривания подземки специалисты сняли вестибюльные двери со входов и выходов.
В более чем 2,5 тысячи вагонов есть кондиционеры. Там, где их нет, воздух в салон проходит естественным путем через воздухозаборные устройства на крыше вагона. Уборка и дезинфекция салонов осуществляются при каждом заезде поезда в депо. В подземке также начали раздавать воду.
На особый режим переключились коммунальные службы. Дороги стараются поливать каждые два часа, чтобы охладить поверхность. В центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.
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