Атмосферное давление в столице приблизилось к рекорду

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Атмосферное давление в Москве в четверг, 13 июня, приблизилось к рекордным значения. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, еще утром атмосферное давление в городе повысилось до 1009,7 гектопаскаля. Этот показатель близок к суточному рекорду, пояснили специалисты. Отмечается, что рекорд для 13 июня был установлен более 60 лет назад – в 1956 году. Тогда атмосферное давление достигло отметки в 1009,9 гектопаскаля.

Метеорологи предупредили, что в течение дня возможны небольшие колебания давления. В частности, оно может еще немного подрасти.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столице на пятницу, 14 июня. Синоптики предупредили о высоком риске возникновения пожаров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал о похолодании в столичном регионе. В частности, по прогнозам, в ближайшие пятницу и субботу в городе будет около +20...+25 градусов.

