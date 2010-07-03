Специалисты напомнили об опасностях алкоголя в жару

Употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару приводит к нарушению терморегуляции организма. Об этом граждан предупредили специалисты, которые отметили также, что алкоголь в жару значительно повышает риск теплового удара.
Главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Евгений Брюн заявил, что прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Так как в них содержится спирт, он обладает токсическим действием, изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже, и нарушает терморегуляцию. Человеку на короткое время может стать от этого легче на жаре, однако чуть позже он начнет испытывать слабость и вялость. В таком состоянии повышается риск теплового удара.
"Основная масса утонувших в купальный сезон – лица в состоянии алкогольного опьянения. Этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках, оказывает токсическое действие на ваше сердце, что заставляет его работать в экстремальном режиме. Так как на пляже жарко, а в воде существенно холоднее, за счет контраста температур у вас может произойти коронарный спазм. Если на берегу в этом случае вам еще могут оказать медицинскую помощь, то в воде это практически невозможно. Результат – утопление", – пояснил Брюн, передает Агентство "Москва".
Из-за аномальной жары в июне москвичи стали особенно активно использовать кондиционеры. Врачи предупредили, что это не всегда безопасно, поскольку, попадая с уличной жары в прохладное пространство с кондиционером, люди испытывают резкий перепад температур, что приводит к сосудистому спазму и обострению хронических респираторных заболеваний.
В Депздраве советуют отказаться от алкогольных коктейлей в жару
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