Эксперты рассказали, какие напитки помогут перенести жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперты "Роскачества" рассказали о том, какие напитки в жаркую погоду помогут эффективно справиться с жаждой, сообщает "Вечерняя Москва".
Прежде всего, это вода. Она бывает минеральной, питьевой и лечебно-столовой. С последним типом эксперты призывают быть аккуратнее. Такую воду лучше пить в дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей.
Качество питьевой воды зависит от очистки и минерализации, а не от места происхождения. Важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы, отметили в "Роскачестве".
Еще одним напитком, подходящим для утоления жажды в жару, является квас. Этот напиток должен быть сделан по ГОСТу, а процент спирта не должен превышать 1,2 градуса. Его полное отсутствие также недопустимо.
Специалисты не рекомендуют в жару утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Лучше выпить чай или питьевую воду.
Ранее эксперты рассказали, что употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару приводит к нарушению терморегуляции организма. Также алкоголь в жару значительно повышает риск теплового удара.
В среду, 19 июня, воздух прогреется до +26... +28 градусов, по области – +26... +28 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.