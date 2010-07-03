Эксперты рассказали, какие напитки помогут перенести жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты "Роскачества" рассказали о том, какие напитки в жаркую погоду помогут эффективно справиться с жаждой, сообщает "Вечерняя Москва".

Прежде всего, это вода. Она бывает минеральной, питьевой и лечебно-столовой. С последним типом эксперты призывают быть аккуратнее. Такую воду лучше пить в дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей.

Качество питьевой воды зависит от очистки и минерализации, а не от места происхождения. Важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы, отметили в "Роскачестве".

Еще одним напитком, подходящим для утоления жажды в жару, является квас. Этот напиток должен быть сделан по ГОСТу, а процент спирта не должен превышать 1,2 градуса. Его полное отсутствие также недопустимо.

Специалисты не рекомендуют в жару утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Лучше выпить чай или питьевую воду.

Ранее эксперты рассказали, что употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару приводит к нарушению терморегуляции организма. Также алкоголь в жару значительно повышает риск теплового удара.

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