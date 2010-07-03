Погода в Москве может побить рекорд 1917 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Таким образом, может быть побит рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса.

Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

С воскресенья жара начнет постепенно отступать. Возможны кратковременные дожди. Температура не поднимется выше +28 градусов. Аналогичная погода ожидается и в понедельник.

Ранее в МЧС сообщили, что в среду, 19 июня, воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса. В ведомстве рекомендовали избегать перегрева на солнце и использовать одежду светлых тонов.

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности. МЧС запретило разводить костры из-за риска возникновения пожаров.