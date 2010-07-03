Воздух в Москве может прогреться до +31 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 19 июня, воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и не забывать про головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в Москве объявили повышенный уровень погодной опасности. МЧС запретило разводить костры из-за риска возникновения пожаров.

Эксперты "Роскачества" рекомендовали утолять жажду в жару водой. Однако медики не советуют злоупотреблять лечебно-столовой водой. Ее лучше пить в дозированных объемах.

Употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару также нежелательно. Алкоголь приводит к нарушению терморегуляции организма и повышает риск теплового удара.

Следует с осторожностью пользоваться кондиционером. Попадая с уличной жары в прохладное пространство с кондиционером, люди могут испытать резкий перепад температур.

