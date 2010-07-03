Температура воздуха в Москве может повторить рекорд 63-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 20 июня, температура воздуха в столице может повторить рекорд 63-летней давности, сообщает центр погоды "Фобос".

Тогда, в 1956 году, была зафиксирована температура +31,1 градуса. Синоптики отметили, что судьбу рекорда определит облачность в мегаполисе.

В текущем году июньская температура заметно выше средних значений. В норме сегодня должна быть температура +22 градуса, а не +30.



Ранее метеорологи предупредили, что в субботу, 22 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса.

Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.



"Утро": аномально жаркая погода ожидается в столичном регионе 20 июня

Накануне из-за жары в городе объявили повышенный уровень погодной опасности. МЧС запретило разводить костры из-за риска возникновения пожаров.

