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09:48

Температура воздуха в Москве может повторить рекорд 63-летней давности

общество погода

09:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 20 июня, температура воздуха в столице может повторить рекорд 63-летней давности, сообщает центр погоды "Фобос".

Тогда, в 1956 году, была зафиксирована температура +31,1 градуса. Синоптики отметили, что судьбу рекорда определит облачность в мегаполисе.

В текущем году июньская температура заметно выше средних значений. В норме сегодня должна быть температура +22 градуса, а не +30.

Ранее метеорологи предупредили, что в субботу, 22 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса.

Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

"Утро": аномально жаркая погода ожидается в столичном регионе 20 июня

Накануне из-за жары в городе объявили повышенный уровень погодной опасности. МЧС запретило разводить костры из-за риска возникновения пожаров.

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