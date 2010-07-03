Повышенный уровень погодной опасности продлили в Москве на 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оранжевый уровень опасности продлен в столичном регионе на пятницу, 21 июня. Это связано с риском возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в четверг, 20 июня, температура воздуха в столице может повторить рекорд 63-летней давности. Прогнозируется более 30 градусов тепла.

В субботу, 22 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса.