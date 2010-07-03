Фото: Москва 24/Никита Симонов

Собаки-спасатели будут патрулировать столичные пляжи этим летом, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Следить за безопасностью они будут в местах отдыха у воды: "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор– 3", в Строгинской пойме, на поисково-спасательных станциях "Левобережная", "Академическая" и "Мещерская".

"Этим летом помогать Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах (МГПСС) следить за безопасностью на городских водоемах будут 15 ньюфаундлендов, которые принадлежат волонтерской организации МКОО "Сотер". Благодаря силе и выносливости, они способны быстро добраться в труднодоступное место, вытащить из воды пострадавшего и доставить его на берег. Например, прошлым летом на Москве-реке спасли одного человека собаки породы ньюфаундленд", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.



"Москва в цифрах": служебные собаки

Все собаки в совершенстве владеют поисково-спасательными навыками и имеют специальную кинологическую книжку. Собаку-спасателя можно заметить издалека благодаря специальной форме. На них будет оранжевый жилет с надписью "Служба спасения на воде", к которому прикрепляется специальная ручка. Тонущий человек может ухватиться за нее и доставить пострадавшего на спасательный катер или на берег.

Купальный сезон в Москве начался 1 июня. В городе открылось 108 благоустроенных зон отдыха у воды, в восьми из них можно купаться.

