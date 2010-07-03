Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 июня, 22:51

Спасатели вытащили мужчину из Мещерского пруда

происшествия

08 июня, 22:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели достали из воды нетрезвого мужчину, который ударился головой об дно Мещерского пруда, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Днем 8 июня в ходе патрулирования на Мещерском пруду спасатели московской городской поисково-спасательной станции "Мещерская" подняли с поверхности воды мужчину, который неудачно прыгнул с рыболовного мостика в воду – он ударился головой об дно", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Пострадавшим оказался москвич 1986 года рождения. Спасатели подняли его на катер и передали врачам скорой помощи.

Как отмечается, мужчина плавал в запрещенном месте.

Ранее сообщалось, что столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. Такое заявление сделал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков. По его словам, за последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза. В прошлом году никто из отдыхающих не погиб на воде.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика