Спасатели вытащили мужчину из Мещерского пруда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели достали из воды нетрезвого мужчину, который ударился головой об дно Мещерского пруда, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Днем 8 июня в ходе патрулирования на Мещерском пруду спасатели московской городской поисково-спасательной станции "Мещерская" подняли с поверхности воды мужчину, который неудачно прыгнул с рыболовного мостика в воду – он ударился головой об дно", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Пострадавшим оказался москвич 1986 года рождения. Спасатели подняли его на катер и передали врачам скорой помощи.

Как отмечается, мужчина плавал в запрещенном месте.

Ранее сообщалось, что столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. Такое заявление сделал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков. По его словам, за последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза. В прошлом году никто из отдыхающих не погиб на воде.