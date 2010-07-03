Московские пляжи признали одними из самых безопасных в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. Такое заявление сделал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков, передает ТАСС.

По его словам, за последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза. В прошлом году никто из отдыхающих не погиб на воде.

"Коэффициент уровня гибели людей на воде на 100 тысяч человек населения в Москве по итогам 2018 года составил 0,51", – подчеркнул Волков, пояснив, что в прежние годы люди тонули в местах, где купание запрещено.

Он добавил, что столичные спасатели делятся своим опытом с коллегами из регионов.

Помимо этого, Волков рассказал о популярных местах отдыха у москвичей. Он назвал пляжи "Серебрянный бор – 3", "Озеро Белое" и "Большой Садовый пруд".

