Дрон-спасатель будет патрулировать пляжи Москвы

Дрон-спасатель A6 PLUS с дополнительными модулями проследит за безопасностью отдыхающих на пляжах столицы. Об этом газете "Известия" рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Сергей Ежов.
Беспилотник предупредит о возможном риске, а при необходимости сбросит утопающему спасательный жилет. Отмечается, что дрон будут тестировать вплоть до наступления морозов. Беспилотник оснащен камерой высокого разрешения, громкоговорителем и световыми маячками.
Ориентировочная стоимость аппаратов такого класса – от 1,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации дополнительным оборудованием. Радиус эффективной передачи видеосигнала рассчитан до 8 километров. Беспилотник способен разгоняться до 60 километров в час.
Ранее сообщалось, что первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мае. Ожидается, что всего по улицам столицы в 2019 году проедут около 150 машин.
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