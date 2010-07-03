МЧС Подмосковья подготовились к началу пожароопасного периода

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В МЧС Подмосковья заявили о готовности к началу пожароопасного периода, который в этом году ожидается раньше среднемноголетних сроков – в третьей декаде апреля, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что на территории Подмосковья применяется четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Наземное патрулирование ведется по 985 маршрутам протяженностью около 9 тысяч километров, авиапатрулирование проходит по 12 маршрутам.

Видеомониторинг проводится с использованием 86 камер, установленных в лесничествах. Также ведется космический мониторинг с поступлением информации два раза в день.

Объединенная группировка сил и средств составляет более 89 тысяч человек личного состава. Привлечено 10,5 тысячи единиц техники, девять легкомоторных самолетов и вертолетов, 29 беспилотника.