На Большом садовом пруду спасены трое мужчин

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Столичные спасатели со станции "Академическая" оказали помощь троим жителям столицы, которые тонули на Большом садовом пруду.

"Мужчины в алкогольном опьянении пытались переплыть пруд, но не рассчитали свои силы, начали тонуть. Спасатели быстро подошли на катере и вытащили их, доставили на спасательную станцию", – сообщает пресс-служба департамента ГОЧС и ПБ.

По данным представителей ведомства, одному из мужчин потребовалась медпомощь. Сейчас все пострадавшие переданы полиции.