В Живописной бухте Москвы-реки спасли двоих мужчин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные спасатели в Живописной бухте Москвы-реки вытащили двух мужчин, которые плыли на кусках пенопласта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В 19:30 во время патрулирования спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции "Рублево" увидели, что двое мужчин отплыли от берега примерно на 300 метров, держась за куски пенопласта", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в воде пенопласт начал разваливаться, и один из мужчин стал тонуть. После спасения мужчины отправились домой.

Ранее сообщалось, что столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. Такое заявление сделал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков. По его словам, за последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза. В прошлом году никто из отдыхающих не погиб на воде.