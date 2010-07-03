Набережную Москвы-реки у "Мастерской Петра Фоменко" благоустроят

Фото: stroi.mos.ru

Набережную Москвы-реки от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко" благоустроят.

Там появятся природный парк со спуском к воде, городской причал, зоны отдыха, велодорожки, кафе и пункты проката, сообщает Москомархитектура.

К проектируемой территории примыкает 30-этажная жилая застройка, однако с нижнего уровня набережной она практически не видна из-за естественного уклона берега.

Поэтому было решено визуально поделить набережную на две контрастные зоны – регулярную и пейзажную, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Скамейки и уличные шезлонги будут выполнены в современном лаконичном дизайне с использованием простых технологий производства и долговечных материалов.

25 августа Сергей Собянин заявил, что работы по благоустройству набережных Москвы-реки в столице выполнены на треть.