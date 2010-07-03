Набережную Марка Шагала откроют к Дню города

12:52
12:52
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Фото: stroi.mos.ru
Набережную Марка Шагала на юге Москвы откроют к Дню города. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, строительство идет полным ходом, участок набережной уже готов. Специалисты смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари, проложили беговые и велодорожки, рассказала Пятова. Она также отметила, что пробный запуск систем освещения показал, что все оборудование исправно.
Как добавила председатель Москомстройинвеста, вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев, а в перспективе их будет около 900. "Зеленый коридор организуют по всей длине набережной", – подчеркнула Пятова.
Уточняется, что парк на набережной Марка Шагала, как и открывшаяся в 2018 году "Тюфелева роща", станут частью зеленого пояса ЖК "ЗИЛАРТ". "Еще на стадии подготовки концепции благоустройства набережной были учтены особенности местного ландшафта и специфика квартальной застройки", – пояснила Пятова. По ее словам, "это позволило обустроить саму береговую линию и прилегающие к ней территории в едином стиле с жилым комплексом".
Благоустройство набережной Марка Шагала началось в районе Даниловский в июле. Набережная протянулась от ТТК до старого русла Москвы-реки, через который возведут мост. Работы по благоустройству проходят на территории площадью 18,5 гектара.
В ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных, заявил ранее Сергей Собянин. На 2019 год запланировано благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.
"Мосгорсправка": набережные
Сюжет: День города – 2019
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