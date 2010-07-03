У Патриаршего моста появится новое пешеходное пространство

Власти Москвы собираются создать новую пешеходную зону с культурным центром и амфитеатрами между Берсеневской и Якиманской набережными. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде", – пишет мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.



Ранее сообщалось, что до конца 2019 года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там будут проведены работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка 3 километров, общая площадь территории благоустройства превышает 8 гектаров.

Обустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе собираются завершить ко Дню города.

