Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:14

Набережную Марка Шагала хотят обустроить ко Дню города

город благоустройство

12:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

Обустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе собираются закончить ко Дню города. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас вовсю строится набережная Марка Шагала. Надеемся, что ко Дню города закончим ее благоустройство", – цитирует его Агентство "Москва".

Набережную длиной 3,8 километра планируется озеленить и сделать на ней искусственные холмы, которые будут ограждать от ветра с реки прохожих.

В апреле начались работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Их протяженность – около трех километров, общая площадь территории благоустройства составит превысит восемь гектаров.

На набережных появятся точки притяжения: детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы. Там установят два новых остановочных павильона, шесть нестационарных торговых объектов, более 170 фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны.

Будет разбито 15 тысяч квадратных метров газонов, высажено порядка 130 деревьев и 63 тысяч кустарников. Завершить работы должны в сентябре.

Читайте также

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика