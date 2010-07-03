Набережную Марка Шагала хотят обустроить ко Дню города

Обустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе собираются закончить ко Дню города. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас вовсю строится набережная Марка Шагала. Надеемся, что ко Дню города закончим ее благоустройство", – цитирует его Агентство "Москва".

Набережную длиной 3,8 километра планируется озеленить и сделать на ней искусственные холмы, которые будут ограждать от ветра с реки прохожих.

В апреле начались работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Их протяженность – около трех километров, общая площадь территории благоустройства составит превысит восемь гектаров.

На набережных появятся точки притяжения: детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы. Там установят два новых остановочных павильона, шесть нестационарных торговых объектов, более 170 фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны.

Будет разбито 15 тысяч квадратных метров газонов, высажено порядка 130 деревьев и 63 тысяч кустарников. Завершить работы должны в сентябре.