Собянин рассказал о крупнейшем проекте благоустройства 2019 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Капотня реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках программы "Мой район". Об этом сообщил Сергей Собянин, инспектируя ход работ в Капотне.

"Когда приезжал год тому назад к вам, смотрел на ваш район, такой, с одной стороны, вроде неплохой район. Но здесь проблемы очевидны: завод (нефтеперерабатыващий завод), который с одной стороны загораживает район, с другой стороны – МКАД, с третьей стороны – Москва-река. Здесь местами сделано благоустройство, а местами просто болото – там вообще не подойдешь. И просили сделать единую набережную. Решили сделать комплексный проект благоустройства всего района", – сказал мэр во время беседы с жителями района.

Собянин рассказал, что благоустройство не затронет лишь те территории, где расположены дома, включенные в программу реновации и подлежащие сносу.

"Там невозможно что-то сделать, а потом разрушать. Это неправильно. Вся остальная территория – все это единая система благоустройства. Это полная замена асфальтового покрытия, устройство дорожек, остановок, освещения, коммуникаций, уборка проводов под землю, качественные площадки – спортивные и детские, прогулочные", – отметил глава города.

Мэр сообщил, что проект развития Капотни стал первым в городе столь масштабным проектом комплексного благоустройства целого района.

"У нас не было ни в одном районе такого подхода. Мы много делали дворов, сквериков, но чтобы взять и так вот всю территорию покрыть – огромный проект, такого вообще не было", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что проект благоустройства района был согласован с местными жителями и призвал жителей района к конструктивному диалогу в части его дальнейшей реализации.

Начатые в районе работы завершатся не позже, чем через три месяца, подчеркнул градоначальник. "Придется потерпеть два-три месяца. Не будем растягивать", – сказал Собянин.

В ходе беседы с местными жителями мэр также рассказал и о ходе модернизации нефтеперерабатывающего завода, расположенного в районе.

В районе появятся современные фонари, детские площадки, деревья, кустарники, газоны, цветники и велодорожки.

До начала благоустройства в Капотне были изношены инженерные коммуникации. На данный момент специалисты провели реконструкцию водопроводных и канализационных сетей.

Проект благоустройства района разработали с учетом пожеланий жителей. Работы охватят берег Москвы-реки протяженностью более двух километров, улицу Капотня, 1-й Капотнинский и 2-й Капотнинский проезды и Проектируемый проезд № 5217.

Общая площадь благоустройства составит 136 гектаров. Наиболее масштабные работы развернутся на берегу реки. Известно, что сложившийся береговой ландшафт сохранится. Там появятся многуровневая детская площадка и спортивная зона, а также место для выгула и дрессировки собак.

Заболоченные места очистят от мусора и засадят водолюбивыми растениями. Рядом проложат экотропу длиной около 900 метров.

В южной части парка обустроят прогулочный бульвар с площадками для игры в настольный теннис и волейбол. Еще там поставят навесы, под которыми можно будет в жаркие летние дни отдохнуть в тени.

В парке сделают площадку для массовых мероприятий, которую зимой превратят в каток. На набережной обновят дорожно-тропиночную сеть и оборудуют пикниковые зоны.

Парк в Капотне станет естественным продолжением ранее благоустроенного Парка 850-летия Москвы в Марьине. Общая длина единого веломаршрута вдоль левого берега Москвы-реки от МКАД до крайней точки Парка 850-летия Москвы составит около 10 километров.

В жилой зоне Капотни создадут плоскостные парковки и заездные карманы. Для пассажиров автобусов сделают остановки нового образца, а велосипедистам расширят сеть велодорожек.

В районе заменят опоры освещения и установят удобные скамейки, урны, навигационные и информационные стелы.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе высадят около 100 тысяч цветов разных видов. Среди них петуния крупноцветковая, бегония изящная и агератум.

