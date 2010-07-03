Благоустройство Ивановского проезда началось на севере Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Тимирязевском районе столицы началось комплексное благоустройство Ивановского проезда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После проведения работ проезд по просьбе жителей станет пешеходным. Здесь ликвидируют хаотичную парковку, территорию замостят гранитной плиткой. Все воздушные кабельные линии уберут под землю.

Специалисты установят около 30 лавочек и 30 фонарей, обустроят более трех тысяч квадратных метров газона, разобьют цветочницы. Из-за близкого расположения парка "Дубки" благоустройство проведут в общей с зеленой зоной стилистике.

В завершение работ со стороны Ивановской улицы установят дорожные столбы, препятствующие заезду транспорта, а также обустроят парковку на 10 машино-мест.

Протяженность проезда – 700 метров. Работы проведут на территории площадью более чем девять тысяч квадратных метров. Рабочие уже установили здесь ограждение и оборудовали строительный городок. На время ремонта Ивановский проезд полностью перекроют, пешеходы смогут использовать параллельные улицы Ивановская и Дубки.

Завершить работы планируется в этом году.

Недавно работы в рамках программы "Мой район" начались на Патриарших прудах. Там появятся новые фонари, информационные указатели, пандусы для маломобильных, точки Wi-Fi и скамейки. Высадят деревья и кустарники. Тротуары расширят и выложат декоративной плиткой.

Сейчас работы идут сразу в нескольких переулках вокруг Патриарших: Большом Козихинском, Богословском, Благовещенском, Ермолаевском и Вспольном. В зону также попадают дворовые территории и три сквера. В районе изменится не только внешний вид, но и вся инфраструктура. При этом историческая планировка сохранится.