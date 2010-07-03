Около 100 тысяч цветов разных видов высадят в районе Пресненский

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Летнее озеленение Пресненского района будет разнообразным, сообщает Агентство "Москва".

Работы по высаживанию цветов стартуют 25 мая. Список с наименованиями растений уже сформирован. Согласно ему, на дворовых и общественных территориях района появится более 100 тысяч разных видов цветов.

Среди них такие растения, как петуния крупноцветковая, бегония изящная и агератум, уточнила ведущий инженер отдела благоустройства управляющей организации Пресненского района Ирина Савченко.

Ранее сообщалось, что центр Москвы украсят сирень и гортензия. Кроме сирени, на улицах появятся кизильник блестящий, дерен белый и спирея японская.

Всего этой весной в Москве появится более 19 тысяч кустарников. Работы планируют завершить до конца мая.