До конца 2023 года в столице построят 13 мостов через Москву-реку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2023 год в столице планируется построить 13 мостов через Москву-реку, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас в городе 31 мост через реку, но этого явно недостаточно.

"Сегодня нередко и пешеходам, и автомобилистам приходится делать лишний путь, чтобы перебраться с одной стороны реки на другую. Уже до конца 2023 года мы планируем построить девять автомобильных мостов, три пешеходных и один железнодорожный", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

В настоящее время уже возводятся четыре моста, еще девять – в процессе проектировки. Ожидается, что строительство этих конструкций позволит увеличить связанность территорий, частично разгрузить дороги вдоль реки, а также сделать реку из препятствия в городской ткани в ее часть.

Ранее Сергей Собянин рассказал о городской программе благоустройства берегов Москвы-реки и Сходни. В этом году будет обустроена трасса гребного слалома и площадка для отдыха у воды на реке Сходне. По словам Собянина, будет установлен павильон для хранения лодок и работы организаторов соревнований. Там оборудуют площадки для отдыха и дорожки для спуска к реке с возможностью проезда спецтехники. В настоящий момент прибрежная территория не обустроена, там нет лестниц и нормальных дорожек для спуска к воде.

В Замоскворечье благоустроят Овчинниковскую и Озерковскую набережные. Их протяженность составляет около трех километров. Власти считают, что сейчас набережные непопулярны у пешеходов из-за узких тротуаров, хаотичной парковки, интенсивного движения и недостатка зеленых зон. После благоустройства здесь появится пространство для пешеходов с новыми тротуарами, цветниками и газонами.

Еще один знаковый объект – набережная Марка Шагала. В перспективе она протянется на 3,8 километра к югу от Даниловского моста через старое русло Москвы-реки до проспекта Андропова. В будущем набережная удлинится не только на юг, но и на север и продлится прямо до стен Кремля.

