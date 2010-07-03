Школьная улица станет полностью пешеходной после комплексного благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьная улица в Таганском районе столицы станет полностью пешеходной после комплексного благоустройства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На пешеходной улице можно будет проводить различные городские мероприятия – сезонные ярмарки, концерты, и фестивали", – рассказали в пресс-службе департамента капремонта.

Школьная улица уникальна с исторической точки зрения: там сохранен исторический ансамбль XIX века, двухэтажная купеческая застройка. Улица ранее носила название Тележная – она находится в границах Рогожской ямской слободы, в районе между Спасо-Андроньевским и Покровским монастырями. Застройка здесь началась в конце XVIII века. На своих участках ямщики возводили деревянные жилые дома на каменном фундаменте, хозяйственные сараи и навесы.

Сейчас на месте благоустройства смонтировали специальное ограждение с сигнальными огнями. Специалисты занимаются кабельной канализацией, куда спрячут все воздушные провода, а также убирают старый асфальт.

Улицу замостят гранитной плиткой. Историческую брусчатку, сохранившуюся на улице, временно демонтируют. В дальнейшем сохранившуюся брусчатку XIX века музеефицируют: ее фрагменты станут частью обновленного облика улицы.

Фасады старинных малоэтажных домов отремонтируют. Установят 150 фонарей, стилизованных под исторические. На улице разобьют газоны (площадь – 11 тысяч квадратных метров) и высадят более 20 деревьев.

Ранее сообщалось, что дом ямщика Ширяева в Рогожской ямской слободе внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о здании с каменным основанием и деревянным вторым этажом, резными пилястрами и карнизом. Здание теперь запрещено сносить, его исторический облик не может быть нарушен, а любые ремонтные или реставрационные работы должны проводиться только под контролем и только после согласования с департаментом культурного наследия.

Также сообщалось, что в столичном районе Капотня реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках программы "Мой район". Работы не затронут лишь те территории, где расположены дома, включенные в программу реновации и подлежащие сносу. Кроме того, продолжается благоустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе – территорию длиной 3,8 километра планируется озеленить и сделать на ней искусственные холмы, которые будут ограждать от ветра с реки прохожих.

