Москвичи проголосовали за изменения в своих районах

Районные голосования завершились на "Активном гражданине". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Своим мнением о благоустройстве поделились жители районов Нагатинский Затон, Перово, Косино-Ухтомский, Ярославский и Бирюлево Восточное.
Активные граждане из района Косино-Ухтомский определились с местом для акции в День памяти и скорби. 22 июня ее проведут у стелы павшим воинам на Большой Косинской улице. Люди выложат слово "спасибо" из горящих свечей, возложат цветы к памятнику и поучаствуют в поэтических чтениях.
Тем временем в Перове решили, где провести мероприятие "Мои соседи". Большинство из 1441 участников голосования выбрали площадку на Зеленом проспекте.
В Ярославском районе поддержали открытие новой рубрики на сайте управы. В ней разместят архивные снимки. А в Бирюлеве Восточном проголосовали за место проведения эстафет и мастер-классов День защиты детей.
Наконец жители Нагатинского Затона высказались за появление дополнительных велопарковок в районе. Новую велостоянку сделают на проспекте Андропова.
Ранее проект "Активный гражданин" запустил голосование по выбору лучших бизнесменов премии "Прорыв года". В финал в каждой из девяти номинаций попадут три кандидата, а победителей определит экспертный совет.
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