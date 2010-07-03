Москвичи проголосовали за изменения в своих районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Районные голосования завершились на "Активном гражданине". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Своим мнением о благоустройстве поделились жители районов Нагатинский Затон, Перово, Косино-Ухтомский, Ярославский и Бирюлево Восточное.

Активные граждане из района Косино-Ухтомский определились с местом для акции в День памяти и скорби. 22 июня ее проведут у стелы павшим воинам на Большой Косинской улице. Люди выложат слово "спасибо" из горящих свечей, возложат цветы к памятнику и поучаствуют в поэтических чтениях.

Тем временем в Перове решили, где провести мероприятие "Мои соседи". Большинство из 1441 участников голосования выбрали площадку на Зеленом проспекте.

В Ярославском районе поддержали открытие новой рубрики на сайте управы. В ней разместят архивные снимки. А в Бирюлеве Восточном проголосовали за место проведения эстафет и мастер-классов День защиты детей.

Наконец жители Нагатинского Затона высказались за появление дополнительных велопарковок в районе. Новую велостоянку сделают на проспекте Андропова.

Ранее проект "Активный гражданин" запустил голосование по выбору лучших бизнесменов премии "Прорыв года". В финал в каждой из девяти номинаций попадут три кандидата, а победителей определит экспертный совет.

