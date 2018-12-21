Девять новых мостов планируют построить в Москве

В 2019 году в Москве начнется строительство девяти мостовых сооружений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии. Мосты планируется построить в 2020 году.
Сейчас проектируется четыре мостовых сооружения через реки Лихоборка и Яуза на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе и войдут в состав Северо-Восточной хорды.
Также мостовое сооружение по три полосы движения в каждом направлении построят через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной улицы до Каспийской. Мост через реку Лихоборка появится в рамках реконструкции улицы Сельскохозяйственная в Останкинском районе.
Кроме того, планируется построить мост через реку Нищенка в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до ТТК. Мост через старое русло Москвы-реки в южной части ЗИЛа соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062.
Также в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня в районе Покровское-Стрешнево планируется построить мостовое сооружение через реку Сходня.
Ранее сообщалось о завершении ремонта четырех мостов в Подмосковье. Работы провели в Домодедове, Истре, Шатуре и в Одинцовском районе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.