Ремонт четырех мостов завершили в Подмосковье, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Домодедове, Истре, Шатуре и в Одинцовском районе. В пресс-службе пояснили, что ремонт завершился на полгода раньше срока.

Для удобства жителей по мостовым сооружениям было организовано реверсивное автомобильное движение поочередно по каждой полосе.

На объектах заменили и отремонтировали балки пролетных строений, опоры, плиты проезжей части, системы водоотвода, лестничные сходы и ограждения.

Стоимость работ составила 136 миллионов рублей. Источник финансирования – дорожный фонд Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье установят более 3,5 тысячи остановок. В регионе проводится обновление всей дорожной инфраструктуры и ремонтируются дороги.