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06 сентября, 19:13

Завершилось благоустройство парка "Пальмира" в Куркине

город благоустройство Мой район

06 сентября, 19:13

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Фото: http://kurkino.mos.ru/

В районе Куркино завершилось благоустройство парка "Пальмира". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы вместе с жителями приняли решение его благоустроить и сделать здесь парк. Жители активно участвовали в строительстве и проверяли качество работ. Это прекрасный подарок к Дню рождения города всем куркинцам и всему Северо-Западному округу", – сказал префект СЗАО Алексей Пашков.

По его словам, во время благоустройства специалисты на территории парка проложили беговую дорожку и тротуар. А старые дорожки и народные тропы замостили плиткой и гранитным отсевом.

Помимо этого, в парке обновили дождевой сад, на его склонах высадили бадан, ирис, канареечник и белокопытник. Все работы проходили в рамках программы "Мой район".

В конце августа на юго-востоке столицы завершилось благоустройство усадьбы Люблино. Вдоль набережной Люблинского пруда обустроили рекреационную зону с 14 мостиками у воды, лодочной станцией и тремя фонтанами.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что к концу августа специалисты на 90% завершили работы по благоустройству, запланированные на текущий год в столице. По его словам, примерно 4,5 тысячи объектов, включая дворовые территории, в текущем году благоустраиваются и будут благоустроены. На стадии завершения находятся около 255 особо значимых крупных объектов.

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город благоустройство Мой район

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