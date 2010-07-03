В Детском Черкизовском парке создали кластер альтернативных видов спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кластер альтернативных видов спорта создали в Детском Черкизовском парке на востоке столицы. Там появилась вся необходимая инфраструктура для занятий, в том числе раздевалки, пункты проката спортинвентаря, велопарковки и зона отдыха для спортсменов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Основные работы по благоустройству Детского Черкизовского парка завершены", – заявил заммэра вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, благоустройство проходило на площади более 14 гектаров. Как подчеркнул Бирюков, "концепция благоустройства парка разработана с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории".

На площади более четырех тысяч квадратных метров оборудовали скейт-парк и памп-трек. Кроме того, как отметил заммэра, специалисты провели реконструкцию регбийного поля для детской секции. Они уложили покрытие из искусственной травы, поставили новые регбийные и футбольные ворота, обновили беговую дорожку. Рядом с полем появились трибуны для зрителей и судей, а по его периметру – ограждение.

В Детском Черкизовском парке также оборудовали универсальную площадку для игр в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол, специальную зону для пинг-понга.

А в южной части парка благоустроили зону отдыха площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Там установили качалки на пружинах в виде животных, игровые комплексы. На площадке дети могут поиграть в альпинистов и попрыгать на батутах. Поблизости разместилась парковка для велосипедов и самокатов. Также отмечается, что, по просьбам местных жителей, велодорожку длиной около 1 километра проложили не по всей территории парка, а в его восточной части.

Ранее сообщалось, что в Детском Черкизовском парке привели в порядок здания Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский". В ходе работ специалисты заменили старые окна и двери. покрасили фасад. Они также отремонтировали кровлю здания: демонтировали старое покрытие, выполнили работы по утеплению и пароизоляции.