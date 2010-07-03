Дворец творчества отремонтировали в Детском Черкизовском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Детском Черкизовском парке привели в порядок здания Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе ремонта специалисты произвели замену старых окон на новые, установили три дверных блока, а также отремонтировали и покрасили фасад. Кроме того, приведена в порядок кровля здания: старое покрытие крыши было демонтировано, произведено утепление и пароизоляция.

Отремонтировали и бетонную отмостку здания, новый вид обрели лестницы, пандусы и козырьки у входа. Обновлены установленные на окнах решетки, а цоколь облицеван крупноразмерной керамической плиткой.

Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка планируют закончить до конца июля. В ходе благоустройства на территории парка появился кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.

