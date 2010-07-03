В Черкизовском парке обустроили зону отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зону отдыха площадью семь тысяч квадратных метров обустроили в рамках благоустройства в северо-восточной части Детского Черкизовского парка, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капремонта.

"Здесь обустроили витиеватые дорожки протяженностью около 700 метров, которые замостили плиткой. Чтобы отделить зону отдыха и создать дополнительный уют, вдоль беговой дорожки и спортивной площадки кустарники высадили рядами, а в самой зоне их высадили группами", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на территории высадили порядка 400 кустарников, а также около 40 деревьев.

Специалисты обустроили в зоне отдыха большое количество цветников из многолетних культур, среди которых лилейник и астильба. Растения высаживали в рамках общей концепции благоустройства.

Кроме того, в зоне отдыха установили скамейки необычной формы в виде раковины улитки.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Детского Черкизовского парка планируют закончить до конца июля. В ходе благоустройства на территории парка появился кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров. К настоящему времени полностью завершены работы по устройству скейт-парка и памп-трека.

Завершены работы и по обустройству регбийного поля площадью порядка пяти тысяч квадратных метров. На нем полностью заменено покрытие, оборудованы футбольные ворота и новые опоры освещения. Созданы трибуны для зрителей и две трибуны для судей. В ближайшее время появятся также ворота для регби и ограждение.

Расположенная рядом с Детским Черкизовским парком набережная Шитова также будет благоустроена в общей стилистике с парком. В ходе работ там установят семь стел навигации, обустроят беговые дорожки, места отдыха, спортивную зону и игровые площадки для детей. На восточном берегу Черкизовского пруда обустроят навес для хранения каяков детской секции водного туризма.

Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.

