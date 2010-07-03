В Москве началась реорганизация промзоны на Симоновской набережной

16:41
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Фото: stroi.mos.ru
В Южном округе столицы на Симоновской набережной началась реорганизация промзоны на территории в 124,5 гектара, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
"По городской программе редевелопмента промзон на Симоновской набережной будет укреплен берег, появится удобная автодорога, построят школу и другие соцобъекты", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Отмечается, что раньше в промзоне располагались промышленные предприятия, в частности, нефтебаза. Теперь там появится жилой комплекс бизнес-класса с авторской архитектурой и современными инженерными сетями, а также детский сад на 80 мест. Кроме того, на территории обустроят спортивные площадки и места для отдыха. Для автомобилей построят двухуровневый подземный паркинг на 1017 машин.
Все работы по обновлению промзоны планируется завершить к началу 2024 года.
Ранее стало известно, что Москомэкспертиза согласовала проект строительства новой школы с мультимедийным комплексом в поселке Коммунарка. В ней смогут учиться 1100 человек. Здание расположится на Бачуринской улице, владение 5. Помимо кабинетов универсального назначения, в школе появится группа центра информации, включающая библиотеку с зоной читательских мест, медиатеку и конференц-зал.
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