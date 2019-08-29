От завода к "Зеленой реке": новая жизнь промзоны "Серп и молот"

Парк "Зеленая река" встречает гостей молодыми яблонями, раскидистыми кленами, липами, дубами, соснами – парковой зоне нет еще и месяца. Необычный, увитый виноградом мост, раскинувшийся над самой глубокой точкой парка, стал новейшим и уже самым узнаваемым символом Лефортова. Чем еще интересна бывшая промзона "Серп и молот" – рассказывает Москва 24.

Сейчас "Зеленая река" – это небольшой зеленый остров на территории бывшей промзоны "Серп и молот", одной из самых старых в столице. На 58 гектарах идет реконструкция, место заброшенных заводских помещений займут жилой комплекс на 19 тысяч жителей с детскими садами, школами, поликлиниками. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных километров, причем около 30 процентов займут благоустроенные зеленые зоны, самой обширной из которых и станет парк "Зеленая река".

Первый участок парка открыли для гостей 1 августа. Его изюминка – мост-чаша, который пролегает не над водой, а над землей. Сооружение держится на 11 опорах, напоминающих огромные чаши, усаженные деревьями и вьющимся виноградом. Мост родился как архитектурное решение на перепаде высот между основным уровнем квартала и прогулочной зоной – он достигает пяти метров. Самую глубокую часть и накрыл мост. Сооружение крепко стоит "на ногах": его держат кадки-опоры высотой от 3,5 до 4,35 метра и диаметром три метра. Опалубку для конструкций изготавливали на заказ в Германии, а везли специальным транспортом.

Из этих "чаш" виднеются четырехметровые липы и вьющийся виноград. Утопающий в зелени и парящий над землей мост похож на висячие сады, при этом эстетическая функция лишь дополнит функциональную: быть крытым общественным пространством с зонами отдыха на все сезоны, а значит, сердцем и местом притяжения жителей и гостей района. Здесь можно поиграть в пинг-понг, настольные игры, покачаться на подвесных креслах-качелях, посмотреть кино в амфитеатре, послушать лекции или концерт около сцены, выпить кофе и перекусить на летних террасах кафе.

На территории всего парка расположились 13 цветников, которые насчитывают около 27 сортов цветов, а самих растений – около шести тысяч. Ухаживать за ними будут по часам – для растений предусмотрена автоматическая система полива. В "Зеленой реке" высажено более 180 деревьев – это и молодые яблони, и клены, и липа, рябина, дубы, орех, черемуха, иргу, ель и сосна. С ними по соседству – больше 3,5 тысячи декоративных кустарников: сирень, дерен, спирея, чубушник, пузыреплодник, ива, форзиция.

И малышам, и спортсменам, и романтикам

Название парка – метафора, так как настоящей реки здесь нет, но есть изгибы и плавные линии беговых дорожек, которые очень похожи на берега. А еще в парке много "островов" – зон, каждая из которых узнаваема, самобытна и легко запоминается по центральному элементу. В детской части это канатный лабиринт в конструкции из натурального дуба. "Вековой дуб" – это экопространство с искусственными холмами и игровыми комплексами из природных материалов. Детское пространство спроектировали и изготовили специально для Москвы в Казани.

Центральный элемент и символ детской части – конструкция из дубовых бревен с канатным лабиринтом внутри. Высота лабиринта недетская – семь метров. Познавать природный мир, на ощупь знакомясь с разными материалами, малышам помогут бревна-балансиры, облако пеньков, встроенные в землю батуты, тоннели в холме. С восторгом посетители всех возрастов примут гигантскую песочницу с каруселями, качалками, песочным экскаватором вокруг. Картину веселья завершает широкая горка, катиться с которой могут два ребенка одновременно.

Для спортсменов – уличные тренажеры, для любителей йоги на природе – специальные газоны. Велосипедисты могут исколесить парк по круговому веломаршруту. Дорога со специальным покрытием протяженностью около километра оборудована девятью велопарковками на 45 мест.

Скрыться ото всех можно в "Таинственном лесу". Одна из самых узнаваемых зон парка – пергола длиной 30 метров. В качестве навеса – натуральная лиственница, под сенью которой можно отдохнуть на скамейках. Кстати, их в парке тоже много, мимо не пройдешь: этакие бетонные пуфы, которые разбросаны по всему парку. Еще из особенностей парка – питьевые фонтаны с фильтрованной водой и USB-стойки для зарядки девайсов. Новоселы первых введенных в эксплуатацию домов в жилом комплексе, строящемся на территории, оценили прогулочную зону первыми.

Больше, чем дом

Реконструируемая территория бывшей промзоны "прописана" Золоторожским Валом с запада, шоссе Энтузиастов – с юга, проездом Завода Серп и Молот – с востока. В этом кольце, всего в пяти километрах от Кремля, строится жилой микрорайон со всей инфраструктурой. Помимо классических детских садов, школ и поликлиник, которые активно возводятся как в строящихся, так и в обжитых районах, в Лефортове появится достопримечательность столичного уровня – Дом культуры и музыки. Эту колыбель искусства создадут на базе производственного здания, которое реконструируют.



Проект подготовило одно из ведущих мировых бюро, специализирующееся на строительстве концерт-холлов. Концертный зал, отвечающий мировым стандартам новейшего времени, вместит 3,5 тысячи слушателей. Кроме того, в нем откроются музыкальные студии, вокальные классы и другие творческие и образовательные секции. В бывшей промзоне появится и современный медиацентр. Жилые дома займут миллион квадратных метров земли – в них заедут примерно 19 тысяч новоселов, в районе предусмотрено создание около 25 тысяч рабочих мест.



Екатерина Рукавичникова