Публичные слушания по программе реновации проведут еще в трех районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Публичные слушания по семи проектам планировки территорий в рамках программы реновации пройдут в районах Гольяново, Царицыно и Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в проектах предусмотрена современная застройка кварталов. Будут построены объекты образования, спорта, сферы услуг и здравоохранения. Предусмотрено благоустройство и озеленение территорий.

Экспозиции проектов планировки пройдут с 22 по 28 ноября. Рассмотреть параметры жилой застройки, развития инфраструктуры и благоустройства горожане смогут на публичных слушаниях, которые пройдут 3 декабря.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы переселятся почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе столицы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

