Экспозиции шести проектов реновации открываются в пяти районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 8 ноября открываются экспозиции шести проектов планировки кварталов по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, экспозиции будут открыты в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический, а также в районе Проспект Вернадского. Также экспозиция будет работать и в информационном центре реновации в "Доме на Брестской". Посмотреть проекты москвичи смогут с 8 по 14 ноября.

На выставках представят проекты будущих кварталов по программе реновации, которые проходят процедуру публичных слушаний. Так, в Нагатинском Затоне появятся три детских сада, две школы, дополнительный корпус действующей школы и образовательный комплекс с детским садом и блоком начальных классов. В Выхино-Жулебине планируют построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые комплексы.

В районе Проспекта Вернадского в одном из многофункциональных центров откроется физкультурно-оздоровительных комплекс (ФОК). Там также построят образовательный комплекс с бассейном, три детских сада, музыкальную школу и детскую поликлинику.

Для районов Котловка и Академический спроектирован общий план. В каждом из проектов предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительных комплексов, два из них будут с бассейном.

В пятницу, 8 ноября, закрываются экспозиции в районах Дмитровский, Коньково и Нагорный, а 7 ноября – в Очаково-Матвеевском. Собрания участников публичных слушаний в этих районах состоятся 12 ноября.

В конце сентября уточнялось, что по программе реновации переехали или оформляют документы для переезда около 15 тысяч москвичей. Программу по сносу ветхого жилья утвердили в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.

С момента старта программы построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

