Квартиры в домах по реновации адаптированы для людей с инвалидностью

17:00
17:00
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Квартиры в домах, построенных по программе реновации жилого фонда, адаптированы для нужд людей с инвалидностью. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас 15,6 тысячи человек на сегодняшний день из участников по программе реновации являются инвалидами. И мы сегодня уже при проектировании учитываем ряд квартир для маломобильных граждан", – цитирует его Агентство "Москва".
Подобные квартиры есть, в частности, по улице Коминтерна в Бабушкинском районе. Находиться такое жилье будет преимущественно на первых этажах.
В нем сделают более широкие дверные проемы и межкомнатные двери шириной два метра. В санузлах и на кухне обустроят специальные переговорные устройства.
Подъезды в этих домах, по словам Хуснуллина, не имеют порогов. Пешеходные дорожки будут с уклоном не более двух–трех градусов, уточнил он.
Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. Она позволит более чем миллиону москвичей получить новое комфортное жилье. Сейчас переезды в современные квартиры идут в семи столичных округах: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
Участники проекта "Активный гражданин" могут высказать мнение о программе и о том, нужно ли вносить изменения в ее ход. Пользователям сервиса предложили ответить на четыре вопроса.
"Москва сегодня": Собянин рассказал о развитии территорий по программе реновации
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