Голосование о программе реновации открылось на портале "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Активный гражданин" смогут высказать мнение о программе реновации и о том, нужно ли вносить изменения в ее ход. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках голосования москвичам предложили ответить на четыре вопроса. Сначала им нужно оценить сроки реализации программы, а затем выразить свое отношение к покупке квартиры в квартале реновации.

На третьем этапе голосования "активные граждане" смогут дать прогноз, как повлияет программа реновации на комфорт в их районе. Среди возможные вариантов ответа: "Район станет более красивым и благоустроенным", "Стоимость моей квартиры станет выше", "Обновится социальная инфраструктура", а также "Появится больше рабочих мест в шаговой доступности" и "Ничего не изменится". После этого участников голосования попросят уточнить, живут ли они в доме, который вошел в программу реновации.

Программа реновации стала самым масштабным инфраструктурным проектом в истории Москвы. Столичные власти утвердили ее 1 августа 2017 года. Программа реновации позволит более чем 1 миллиону москвичей получить новое комфортное жилье. В настоящее время переезды в современные квартиры идут в семи столичных округах: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте этого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Как пояснил мэр, будущее реновации зависит от тех решений, которые принимаются сейчас. В частности, по словам Собянина, правительству Москвы предстоит определить ключевые параметры программы: сроки, этапы реализации, этажность домов, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.