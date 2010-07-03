Дом на 187 квартир построят по программе реновации в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Коньково по программе реновации построят жилой дом на 187 квартир с подземной парковкой и помещениями общественного назначения на первом этаже, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой" по адресу: Севастопольский проспект, владение 60, (микрорайон 6, корпус 2), район Коньково, ЮЗАО", – говорится в сообщении.

Предполагается полная внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений. Наружная отделка дома будет выполнена с помощью облицовки фиброцементными плитами.

Также в здании будет стоянка на 61 машино-место. Также предусмотрены плоскостные стоянки под открытым небом с местами для маломобильных групп населения.

На первом этаже дома будет объединенная диспетчерская служба, предназначенная для контроля за работой инженерного оборудования жилых домов микрорайона.

Кроме того, в столичном районе Нагорный началось строительство жилого дома на 483 квартиры по программе реновации. Дом появится по адресу: Варшавское шоссе, владение 100. Завершить строительные работы планируют в 2022 году.

На улице Коминтерна в Бабушкинском районе столицы дом по программе реновации, в котором созданы условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями, готовится к передаче под заселение. Дом уже сдан в эксплуатацию.

А на севере столицы заканчивается строительство надземной части жилого дома на 144 квартиры по программе реновации. Здание, расположенное в Войковском районе, будет сдано в эксплуатацию в 2021 году.

Дом представляет собой монолитное односекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в коричневой и белой гамме, облицуют плитами с отделкой из искусственного камня. На них установят короба для кондиционеров, лоджии будут застекленными.

Ранее сообщалось о расселении дома № 60 улице Лобачевского. Жители переедут в новостройки (дома 54, 56 и 58) на проспекте Вернадского.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

