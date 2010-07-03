Более 50 семей из дома в Очаково-Матвеевском одобрили переезд по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все жильцы пятиэтажки в районе Очаково-Матвеевское оформили договоры на новые квартиры по программе реновации. Таким образом в новое жилье переедут 53 семьи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.
Пятиэтажка располагается на улице Наташи Ковшовой, доме 3. Жильцам предложили квартиры в доме 11 по улице Матвеевской.
Старое жилье снесут после того, как городом будет принято решение о выводе из эксплуатации отселенного дома.
Ранее в столичном районе Люблино приступили к строительству жилого дома на 324 квартиры по программе реновации. Закончить работы планируют в 2021 году.
В районе Проспект Вернадского началось переселение дома 60 на улице Лобачевского по программе реновации. Это уже десятая пятиэтажка, участвующая в программе реновации в районе.
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