Строительство дома по программе реновации в Люблине планируют завершить в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном районе Люблино приступили к строительству жилого дома на 324 квартиры по программе реновации. Закончить работы планируют в 2021 году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, дом начали строить по адресу: улица Ставропольская, владение 23/1.

"В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: уже выполнено ограждение стройплощадки, началось устройство бытового городка и временных дорог. Завершить работы мы планируем в 2021 году", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Предполагается, что это будет трехсекционный монолитный дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже. В доме будет 324 квартиры, из которых 43 – однокомнатные, 238 – двухкомнатные и 43 – трехкомнатные.

В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая, зона размещения почтовых ящиков. В каждой секции дома установят грузопассажирские лифты. Дворовую территорию планируют озеленить.

Как сообщалось ранее, в столичном районе Измайлово приступили к строительству жилого комплекса по программе реновации. Он расположится по адресу Измайловский проезд, владение 5. Дом будет иметь переменную этажность. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич. В жилом комплексе разместятся 1025 квартир: 282 однокомнатных, 548 двухкомнатных, 179 трехкомнатных, девять четырехкомнатных и семь пятикомнатных. Для маломобильных граждан оборудуют 12 квартир, ширина проходов в таких квартирах будет не меньше двух метров.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

