Начался переезд двух домов на улицах Лобачевского и Ремизова по программе реновации

12:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В столице начался переезд двух домов в районах Котловка и Проспект Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".
"Жители дома № 34 на улице Лобачевского (ЗАО, район Проспект Вернадского) и дома № 11, корпуса 2 на улице Ремизова (ЮЗАО, район Котловка) начали переезд в новостройки в рамках программы реновации. Жителям пятиэтажки на улице Лобачевского предлагают новые квартиры в новостройке по адресу: Ленинский проспект, дом № 134, куда ранее начали переселяться жители дома № 36 по улице Лобачевского. Для проживающих на улице Ремизова готов "стартовый" дом № 13 на улице Нагорной, а также сданные в марте 2019 года новостройки по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом № 45 и Севастопольский проспект, дом № 22, обеспечивающие переселение жителей еще двух домов района Котловка: улица Дмитрия Ульянова, дом № 47, корпус 2 и № 49, корпус 2", – сказано в сообщении.
По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, 13 сентября сотрудники департамента городского имущества вручили жителям двух пятиэтажных домов письма с предложениями равнозначных квартир.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 13 сентября жителям двух пятиэтажек были вручены письма с предложениями равнозначных квартир. В Центрах информирования сотрудники департамента приняли первые согласия на переезд в новые квартиры от семи семей в районе Проспект Вернадского и 18 согласий от жителей дома в Котловке.
Сейчас на Проспекте Вернадского 613 семей. Это 87 процентов от количества переезжающих жителей. Они заключили договоры с департаментом городского имущества и Фондом, а также въехали в новые квартиры.
В Котловке процент семей, заключивших договоры, сейчас составляет уже 86 процентов.
В 2018 году начался переезд жителей района Проспект Вернадского. Сейчас расселение здесь идет из девяти пятиэтажек.
Программа реновации – масштабный инфраструктурный проект. Она была утверждена 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах Москвы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
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