Столичную пятиэтажку снесли "умным" способом

11:56
11:56
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Бабушкинском районе демонтировали пятиэтажку по программе реновации с использованием технологии "умного сноса", сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Здание располагалось по адресу: улица Осташковская, дом 9, корпус 2. В ближайшее время демонтируют соседнюю пятиэтажку по адресу: улица Осташковская, дом 9, корпус 3. На освобожденном участке построят жилой дом по программе реновации.
Всего в районе Бабушкинский в программу реновации включено 93 жилых дома. Для начала реализации программы в районе подобрано восемь стартовых площадок.
Основными принципами "умного сноса" являются максимальная переработка, повторное использование отходов, безопасность и экологичность. Такая технология позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды.
"Умный снос" проводят в несколько этапов. Сначала внутри здания демонтируют отдельные элементы. Образовавшиеся отходы делят по группам. Затем с помощью экскаватора разбирают железобетонный остов здания.
Всего с начала программы в Москве демонтировано 12 жилых домов.
В Царицыне в 2020 году планируют сдать в эксплуатацию двухсекционный жилой дом по программе реновации на 194 квартиры. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: