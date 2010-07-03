Столичную пятиэтажку снесли "умным" способом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Бабушкинском районе демонтировали пятиэтажку по программе реновации с использованием технологии "умного сноса", сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Здание располагалось по адресу: улица Осташковская, дом 9, корпус 2. В ближайшее время демонтируют соседнюю пятиэтажку по адресу: улица Осташковская, дом 9, корпус 3. На освобожденном участке построят жилой дом по программе реновации.

Всего в районе Бабушкинский в программу реновации включено 93 жилых дома. Для начала реализации программы в районе подобрано восемь стартовых площадок.

Основными принципами "умного сноса" являются максимальная переработка, повторное использование отходов, безопасность и экологичность. Такая технология позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды.

"Умный снос" проводят в несколько этапов. Сначала внутри здания демонтируют отдельные элементы. Образовавшиеся отходы делят по группам. Затем с помощью экскаватора разбирают железобетонный остов здания.

Всего с начала программы в Москве демонтировано 12 жилых домов.

В Царицыне в 2020 году планируют сдать в эксплуатацию двухсекционный жилой дом по программе реновации на 194 квартиры. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич.