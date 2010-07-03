Двухсекционный дом по программе реновации в Царицыне планируют сдать в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Царицыно в 2020 году планируют сдать в эксплуатацию двухсекционный жилой дом по программе реновации на 194 квартиры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.



Отмечается, что дом строят по адресу: Кавказский бульвар, владение 40.

"В настоящее время строители возводят надземную часть здания. Ввести дом в эксплуатацию мы планируем в следующем году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Как уточняется, дом будет иметь переменную этажность. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич. Лоджии планируют застеклить, а также установить на фасадах короба для кондиционеров. В доме разместятся 194 квартиры.

На первых этажах оборудуют помещение для хранения колясок, лифтовой холл, помещения дежурного, зону для размещения почтовых ящиков. Также там планируют разместить помещения общественного назначения.

В здании установят систему охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию.

По словам Бочкарева, в ЮАО в программу реновации вошли 378 жилых домов, на данный момент идет работа на 15 площадках.

Ранее сообщалось, что в Перове строительство дома по программе реновации завершат в 2020 году. Здание расположится на Зеленом проспекте, владении 27А, в шаговой доступности от метро. Монолитный односекционный дом со 144 квартирами строится по индивидуальному проекту. Сейчас строители возводят надземную часть здания. Фасады здания выполнят из навесных панелей с отделкой из кирпича в бежевой гамме.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Она была утверждена 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации, этажность домов, а также социальная и транспортная инфраструктуры.

