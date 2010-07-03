В Чертанове Южном поставили на кадастровый учет участок под реновацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном Росреестре сообщили о постановке на кадастровый учет земельного участка под реновацию в Чертанове Южном, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что речь идет о земельном участке площадью 14537 квадратных метров по адресу: улица Газопровод, владение 1/1. Это одна из стартовых площадок программы реновации жилищного фонда города, на которых предусмотрено строительство для переселения в течение 2020-2021 годов. Всего в Москве утвержден адресный список из 345 стартовых площадок общей площадью 4,9 миллиона квадратных метров.

Ранее стало известно о начале возведения двухсекционного монолитного многоквартирного дома по программе реновации в Южнопортовом районе столицы – рабочие устанавливают конструкции подземной части и первого этажа здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории Москвы. Он позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону горожан. Сейчас переезды идут в семи округах: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.