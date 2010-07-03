За два года на кадастровый учет поставили 55 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Росреестра по Москве за последние два года поставило на кадастровый учет 55 домов для расселения по программе реновации жилья, говорится на сайте ведомства.

"Треть из них (домов. – Прим. ред.) расположена в Северо-Восточном, Северном и Западном округах столицы. После заключения договоров перехода права собственности либо с департаментом городского имущества, либо Фондом реновации москвичи могут регистрировать свое право собственности на недвижимое имущество", – приводятся в материале слова главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

