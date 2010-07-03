Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение жителей района Марьина Роща по программе реновации завершат в течение 10–12 лет, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом районе по реновации проходят 24 дома и 4 тысячи жителей.

"Считаем, что с учетом стартовой площадки в составе транспортно-пересадочного узла "Марьина роща", мы за три волны всех переселим – в течение 10–12 лет все жители района Марьина Роща получат свои квартиры по реновации", – цитирует его Агентство "Москва".

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

